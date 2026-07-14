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Сегодня, 22:30

Мбаппе побил рекорд Льориса по числу матчей за сборную Франции на ЧМ

Руслан Минаев
Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Нападающий Килиан Мбаппе установил рекорд сборной Франции по футболу по количеству проведенных встреч на чемпионатах мира.

Форвард вышел в стартовом составе в полуфинальном матче против Испании, который стал для него 21-м на ЧМ. Он опередил по этому показателю вратаря Уго Льориса (20). Голкипер завершил выступления за сборную Франции после ЧМ-2022.

На счету 27-летнего Мбаппе 105 матчей и 64 гола за сборную Франции.

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Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.

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Килиан Мбаппе
Уго Льорис
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