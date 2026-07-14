Мбаппе побил рекорд Льориса по числу матчей за сборную Франции на ЧМ

Нападающий Килиан Мбаппе установил рекорд сборной Франции по футболу по количеству проведенных встреч на чемпионатах мира.

Форвард вышел в стартовом составе в полуфинальном матче против Испании, который стал для него 21-м на ЧМ. Он опередил по этому показателю вратаря Уго Льориса (20). Голкипер завершил выступления за сборную Франции после ЧМ-2022.

На счету 27-летнего Мбаппе 105 матчей и 64 гола за сборную Франции.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.