Англия и Аргентина встретятся в полуфинале чемпионата мира по футболу

Сборные Англии и Аргентины встретятся в матче полуфинала чемпионата мира по футболу в среду, 15 июля. Игра будет проходить на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

В России матч Англия — Аргентина покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru. Кроме того, встречу можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko» (в окне ретрансляции эфира федерального канала).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры Англия — Аргентина можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/2 финала.

15 июля, 22:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)

«Мерседес-Бенц Стэдиум» был открыт в 2017 году. Арена служит домашним стадионом клуба НФЛ «Атланта Фэлконс» и футбольного клуба «Атланта Юнайтед» из МЛС. Вместимость для матчей по американскому футболу — около 71 тысячи зрителей, для футбольных матчей — около 42 тысяч.

Англия вышла в плей-офф из группы L. Команда Томаса Тухеля победила Хорватию и Панаму, сыграла вничью с Ганой, а затем прошла ДР Конго, Мексику и Норвегию.

Путь Англии:

Групповой этап. Англия — Хорватия (4:2).

Групповой этап. Англия — Гана (0:0).

Групповой этап. Панама — Англия (0:2).

1/16 финала. Англия — ДР Конго (2:1).

1/8 финала. Мексика — Англия (2:3).

1/4 финала. Норвегия — Англия (1:2 д.в.).

Аргентина выиграла группу J, где сыграла с Алжиром, Австрией и Иорданией. В плей-офф команда Лионеля Скалони прошла Кабо-Верде, Египет и Швейцарию.

Путь Аргентины:

Групповой этап. Аргентина — Алжир (3:0).

Групповой этап. Аргентина — Австрия (2:0).

Групповой этап. Иордания — Аргентина (1:3).

1/16 финала. Аргентина — Кабо-Верде (3:2 д.в.).

1/8 финала. Аргентина — Египет (3:2).

1/4 финала. Аргентина — Швейцария (3:1 д.в.).

Победитель полуфинала выйдет в финал чемпионата мира, где встретится с Испанией или Францией. Аргентинцы являются действующими чемпионами мира.

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