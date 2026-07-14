Франция — Испания: где смотреть трансляцию второго тайма

Сборные Франции и Испании играют в матче полуфинала чемпионата мира по футболу в пятницу, 14 июля. Встреча проходит на арене «Эй-Ти-энд-Ти Стэдиум» в Арлингтоне. Матч Франция — Испания можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

«СЭ» проводит текстовую трансляцию встречи. За основными событиями и результатом игры Франция — Испания можно следить в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч показывает онлайн-платформа «Кинопоиск». После первого тайма впереди испанцы — 1:0. Единственный гол забил Микель Ойярсабль, который реализовал пенальти.

Победитель игры выйдет в финал чемпионата мира, где встретится с Аргентиной или Англией

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