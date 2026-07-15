Англия и Аргентина нанесли три удара за первый тайм полуфинала ЧМ-2026 — это худший показатель за весь турнир

Сборные Англии и Аргентины нанесли три удара за первый тайм полуфинала чемпионата мира по футболу-2026.

Англичане пробили по воротам соперника один раз, аргентинцы — дважды. Как сообщает Squawka, это худший показатель за весь турнир: на ЧМ-2026 еще не было матча, в котором было бы нанесено меньше ударов в первые 45 минут.

Матч 1/2 финала ЧМ-2026 Англия — Аргентина проходит на «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США). «СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Победитель матча Англия — Аргентина сыграет в финале ЧМ-2026 против Испании. Проигравший встретится в игре за бронзу с Францией.