Ибрагимович о полуфинале ЧМ-2026: «Англия уже видела руку Бога, а теперь увидит левую ногу Бога»
Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович сделал прогноз перед матчем между Англией и Аргентиной в полуфинале ЧМ-2026.
«Англия уже видела руку Бога, а теперь они увидят левую ногу Бога», — сказал Ибрагимович в эфире FOX Sports.
В 1986 году Диего Марадона рукой забил гол в матче Аргентины с Англией в четвертьфинале чемпионата мира.
15 июля Англия и Аргентина сыграют в полуфинале ЧМ-2026. Начало — в 22.00 по московскому времени.
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