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Ибрагимович о полуфинале ЧМ-2026: «Англия уже видела руку Бога, а теперь увидит левую ногу Бога»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Златан Ибрагимович.
Фото AFP

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович сделал прогноз перед матчем между Англией и Аргентиной в полуфинале ЧМ-2026.

«Англия уже видела руку Бога, а теперь они увидят левую ногу Бога», — сказал Ибрагимович в эфире FOX Sports.

В 1986 году Диего Марадона рукой забил гол в матче Аргентины с Англией в четвертьфинале чемпионата мира.

15 июля Англия и Аргентина сыграют в полуфинале ЧМ-2026. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат мира по&nbsp;футболу.Англия — Аргентина: полуфинал ЧМ-2026: дата и время, где смотреть трансляцию, составы и история личных встреч

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