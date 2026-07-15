Ибрагимович о полуфинале ЧМ-2026: «Англия уже видела руку Бога, а теперь увидит левую ногу Бога»

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович сделал прогноз перед матчем между Англией и Аргентиной в полуфинале ЧМ-2026.

«Англия уже видела руку Бога, а теперь они увидят левую ногу Бога», — сказал Ибрагимович в эфире FOX Sports.

В 1986 году Диего Марадона рукой забил гол в матче Аргентины с Англией в четвертьфинале чемпионата мира.

15 июля Англия и Аргентина сыграют в полуфинале ЧМ-2026. Начало — в 22.00 по московскому времени.