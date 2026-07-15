Кейн стал рекордсменом по матчам за сборную Англии среди полевых игроков

Нападающий сборной Англии Харри Кейн вышел на первое место по числу проведенных матчей среди полевых игроков национальной команды.

15 июля 32-летний форвард вышел в стартовом составе Англии на матч против Аргентины в полуфинале ЧМ-2026. Эта игра стала для Кейна 121-й за сборную, он обошел по числу матчей Уэйна Руни, который провел 120 игр.

Теперь Кейна опережает только голкипер Питер Шилтон — 125 матчей.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.