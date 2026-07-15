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Сегодня, 22:32

Глава судейского комитета ФИФА Коллина ответил на критику со стороны главного тренера сборной Франции Дешама

Пьерлуиджи Коллина.
Фото Getty Images

Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина ответил на критику работы арбитров в матче 1/2 финала ЧМ-2026 Франция — Испания (0:2) со стороны главного тренера французов Дидье Дешама.

После игры Дешам усомнился в профессиональных качествах главного судьи встречи сальвадорца Ивана Бартона.

«В ответ на комментарии Дидье Дешама, поставившего под сомнение способность нашего судьи обслуживать этот полуфинал, ответ ФИФА однозначен: «Да, безусловно». Наши арбитры — мирового класса», — приводит COPE слова Коллины.

Франция доходила до финалов двух предыдущих чемпионатов мира. В матче за бронзу ЧМ-2026 французы встретятся с проигравшей командой в полуфинале Англия — Аргентина.

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