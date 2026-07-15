Глава судейского комитета ФИФА Коллина ответил на критику со стороны главного тренера сборной Франции Дешама

Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина ответил на критику работы арбитров в матче 1/2 финала ЧМ-2026 Франция — Испания (0:2) со стороны главного тренера французов Дидье Дешама.

После игры Дешам усомнился в профессиональных качествах главного судьи встречи сальвадорца Ивана Бартона.

«В ответ на комментарии Дидье Дешама, поставившего под сомнение способность нашего судьи обслуживать этот полуфинал, ответ ФИФА однозначен: «Да, безусловно». Наши арбитры — мирового класса», — приводит COPE слова Коллины.

Франция доходила до финалов двух предыдущих чемпионатов мира. В матче за бронзу ЧМ-2026 французы встретятся с проигравшей командой в полуфинале Англия — Аргентина.