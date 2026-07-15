Сборные Англии и Аргентины сыграют в полуфинале чемпионата мира по футболу 15 июля

Сборные Англии и Аргентины сыграют в полуфинале чемпионата мира по футболу — 2026 в среду, 15 июля. Матч пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (штат Джорджия, США). Начало — в 22.00 по московскому времени. Матч Англия — Аргентина можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира. 1/2 финала.

15 июля, 22:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)

Прямую трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Англия — Аргентина можно в матч-центре на нашем сайте.

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Сборная Англии в 1/4 финала обыграла Норвегию в дополнительное время — 2:1. Сборная Аргентины в четвертьфинале победила Швейцарию со счетом 3:1 (в дополнительное время).