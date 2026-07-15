Началась прямая трансляция матча 1/2 финала чемпионата мира по футболу — 2026 между сборными Англии и Аргентины. Игра проходит на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте (штат Джорджия, США). Стартовый свисток — в 22.00 по московскому времени.

Прямую трансляцию игры можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игра доступна в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по регистрации.

Чемпионат мира. 1/2 финала.

15 июля, 22:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Англия — Аргентина можно в матч-центре на нашем сайте.

Англия в 1/16 финала обыграла ДР Конго со счетом 2:1, в 1/8 финала — одних из хозяев турнира Мексику (3:2), в 1/4 финала — Норвегию в дополнительное время (2:1).

Аргентина в 1/16 финала ЧМ-2026 победила Кабо-Верде в дополнительное время со счетом 3:2, в 1/8 — Египет (3:2), в 1/4 финала — Швейцарию в дополнительное время (3:1).