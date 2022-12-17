Бывшая футболистка покоряет ЧМ в новом амплуа. Ее шикарные наряды притягивают даже Бекхэма

Кейлин Кайл в составе женской сборной Канады по футболу выигрывала Паназиатские игры и становилась призером Олимпийских игр. После завершения карьеры спортсменка начала работать на телевидении и на ЧМ в Катаре приехала в статусе телеведущей.

Канадка Кейлин Кайл родилась в максимально спортивной семье, где отец играл в хоккей, мать — в волейбол, а сестра — в футбол. Кейлин продолжила семейные традиции и тоже пошла в спорт — одновременно занималась гимнастикой, прыжками в воду и футболом. Когда настал момент сделать упор на чем-то одном, она выбрала последнее. И не прогадала.

Местные клубные успехи вряд ли о чем-то вам скажут, но за сборную Канады Кейлин провела более ста матчей, выиграла два молодежных чемпионата мира, а наивысшей точкой карьеры стали бронзовые медали Олимпиады-2012 в Лондоне.

В 2017 году с карьерой игрока было покончено, но спорт просто так не отпустил Кейлин. Во-первых, она открыла свою футбольную академию, а во-вторых, с головой ушла в спортивную журналистику. Яркую девушку сначала заметили на американском ТВ, а в 2020 году катарский медийный холдинг beIN SPORTS переманил Кайл к себе.

В свободное от работы время Кейлин выглядит вот так:

За последние годы канадка прокачала репортерские и комментаторские навыки, а также стала спортивным аналитиком. И к 2022 году полностью заслужила право работать на чемпионате мира в Катаре вместе с такими звездами, как Дэвид Бекхэм, Арсен Венгер, и другими легендами футбола.

Кейлин Кайл и Дэвид Бекхэм в студии.

И это не тот случай, когда просто красивая модель получила работу в качестве «красивого предмета интерьера студии». Кейлин прекрасно знает, что такое футбол.

Источники фото: Getty Images, соцсети Кейлин Кайл