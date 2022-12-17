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Сегодня, 15:45

Бывшая футболистка покоряет ЧМ в новом амплуа. Ее шикарные наряды притягивают даже Бекхэма

Отдел фото «СЭ»
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Кейлин Кайл.
Фото Соцсети
Кейлин Кайл в составе женской сборной Канады по футболу выигрывала Паназиатские игры и становилась призером Олимпийских игр. После завершения карьеры спортсменка начала работать на телевидении и на ЧМ в Катаре приехала в статусе телеведущей.

Канадка Кейлин Кайл родилась в максимально спортивной семье, где отец играл в хоккей, мать — в волейбол, а сестра — в футбол. Кейлин продолжила семейные традиции и тоже пошла в спорт — одновременно занималась гимнастикой, прыжками в воду и футболом. Когда настал момент сделать упор на чем-то одном, она выбрала последнее. И не прогадала.

Местные клубные успехи вряд ли о чем-то вам скажут, но за сборную Канады Кейлин провела более ста матчей, выиграла два молодежных чемпионата мира, а наивысшей точкой карьеры стали бронзовые медали Олимпиады-2012 в Лондоне.

Кейлин Кайл провела за сборную Канады по футболу более ста матчей. Фото Getty Images

В 2017 году с карьерой игрока было покончено, но спорт просто так не отпустил Кейлин. Во-первых, она открыла свою футбольную академию, а во-вторых, с головой ушла в спортивную журналистику. Яркую девушку сначала заметили на американском ТВ, а в 2020 году катарский медийный холдинг beIN SPORTS переманил Кайл к себе.

Кейлин Кайл на матчах ЧМ-2022. Фото Соцсети
Кейлин Кайл на матчах ЧМ-2022. Фото Соцсети

В свободное от работы время Кейлин выглядит вот так:

За последние годы канадка прокачала репортерские и комментаторские навыки, а также стала спортивным аналитиком. И к 2022 году полностью заслужила право работать на чемпионате мира в Катаре вместе с такими звездами, как Дэвид Бекхэм, Арсен Венгер, и другими легендами футбола.

Кейлин Кайл и Дэвид Бекхэм в студии. Фото Соцсети
Кейлин Кайл и Дэвид Бекхэм в студии.

И это не тот случай, когда просто красивая модель получила работу в качестве «красивого предмета интерьера студии». Кейлин прекрасно знает, что такое футбол.

Источники фото: Getty Images, соцсети Кейлин Кайл

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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2.02

П2

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20%

1.72
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Вашингтон
Торонто

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

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Чемпионат мира по футболу
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