В сборной Ирака уверены в успешной квалификации на ЧМ-2022 в Катаре

Лидер сборной Ирака, защитник «Удинезе», выступающий на правах аренды в клубе MLS «Ванкувер Уайткэпс», Али Аднан рассказал о своих ожиданиях от ЧМ-2022 в Катаре. Матчи азиатской квалификации чемпионата мира отложены до 2021 года из-за пандемии коронавируса.

«Все национальные команды сейчас находятся в очень сложной ситуации, в особенности азиатские сборные. Мы не играем и не тренируемся, и так будет до следующего года, — сказал Аднан. — Но у Ирака хорошая команда с сильным тренером и молодыми игроками, поэтому мы лидируем в нашей отборочной группе. Непросто бороться со сборной Ирана, которая регулярно играет на чемпионатах мира, и в принципе довольно сложно попасть туда для команды, которая не участвовала в главном футбольном турнире планеты с 1986 года.

Но сейчас у нас есть уверенность, чтобы пробиться в финальную часть и сыграть в Катаре. Это будет особенный чемпионат, который сильно отличается от остальных. Катар небольшая страна — команды и болельщики будут рядом, футболистам не придется переезжать из города в город, будет больше времени на восстановление. И еще это одно из самых безопасных мест в мире. Множество людей сможет приехать в самый центр Ближнего Востока, чтобы увидеть грандов — сборные Бразилии, Испании, Италии — и насладиться особой атмосферой".

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.