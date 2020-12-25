В Катаре объяснили участие в европейском отборе на ЧМ-2022

Президент Федерации футбола Катара шейх Хамад бин Халиф бин Ахмед Аль-Тани объяснил решение заявиться в отборочный турнир домашнего чемпионата мира-2022 в Европе. Катарцы вне зачета сыграют в группе A с Португалией, Сербией, Ирландией, Люксембургом и Азербайджаном. Им предстоят товарищеские матчи на полях соперников, когда они будут пропускать свои дни отбора.

— Сборная Катара добилась в последнее время заметных успехов, в том числе впервые выиграла чемпионат Азии. Но мы не хотим останавливаться на достигнутом, — цитирует AS Хамада. — Мы хотим перенимать лучшее у других континентов, поэтому мы заявились в отборочный турнир в Европе. Ранее мы уже играли на Кубке Америки в 2019 год и повторим это в 2021-м. Также мы примем участие в Золотом кубке КОНКАКАФ.