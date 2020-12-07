Семин: «Сборной России по силам выиграть группу»

Экс-главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин в беседе с «СЭ» прокомментировал результаты жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022. Сборная России попала в группу Н с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

— В нынешнее время очень важно действовать грамотно, для того чтобы выиграть группу, — подчеркнул Семин. — Эту группу можно выигрывать. Нужно правильно поработать с календарем внутреннего чемпионата — три матча состоятся в марте, в связи с этим нужно подчинить календарь чемпионата интересам сборной. Обязательно нужно послушать Черчесова и сделать так, как он считает нужным. Предстоит большой цикл подготовки, для этого нужно сделать так, чтобы игроки сборной не были уставшими. Нужно не повторять ошибок, которые мы совершали последние несколько лет в Лиге чемпионов, все видели какие были уставшие игроки. Помимо этого, важно не допускать травм ведущих игроков национальной сборной. Ко всему нужно подходить ответственно, при соблюдении всех этих условий — первое место занять вполне реально.

— Не выделяется ли Хорватия на фоне остальных команд в нашей группе?

— Хорватия такая же команда, как и все остальные. Ничего сверхъестественного в этой группе я не вижу. При соблюдении всех тех пунктов, которые я перечислил, мы можем обыграть любую команду.

(Владимир Пушкарев)