Неймар побил рекорд Месси
Нападающий сборной Бразилии Неймар в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Боливии (5:0) сделал 18 успешных обводок. Это лучший результат для последних трех отборов ЧМ.
Прежний рекорд принадлежал аргентицу Лионелю Месси, который в 2011 году сделал 15 успешных обводок в игре с Колумбией.
18 — #Neymar?? eludi? 18 rivales en la victoria 5-0 de #Brasil?? ante #Bolivia?? por #Eliminatorias, la mayor cantidad en las ?ltimas tres clasificatorias de CONMEBOL a un Mundial; hoy super? los 15 rivales que eludi? Lionel #Messi?? ante #Colombia??, en noviembre de 2011. Rey. pic.twitter.com/V3hYDBOlUx— OptaJavier (@OptaJavier) October 10, 2020
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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