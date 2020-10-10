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Неймар побил рекорд Месси

06:13
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Нападающий сборной Бразилии Неймар в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Боливии (5:0) сделал 18 успешных обводок. Это лучший результат для последних трех отборов ЧМ.

Прежний рекорд принадлежал аргентицу Лионелю Месси, который в 2011 году сделал 15 успешных обводок в игре с Колумбией.

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