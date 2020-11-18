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Месси доволен игрой за сборную Аргентины

05:38
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после победы над Перу в отборочном турнире чемпионата мира-2022 (2:0) отметил, что доволен игрой команды.

— Довольны победой, она нам понадобилась после матча, который мы сыграли несколько дней назад (ничья с Парагваем), — цитирует пресс-служба сборной Месси. — С самого начала Аргентина показывала отличную игру. Мы забивали голы и создавали много-много моментов. Думаю, что мы продолжим в том же духе, даже немного повысив уровень. Нужно двигаться именно так. Постепенно мы становимся сильнее как команда.

Каждый раз, когда я приезжаю в сборную, стараюсь изо всех сил и чувствую себя готовым бороться за эту футболку. Чувствую себя хорошо и продолжаю работать.

Перу — Аргентина

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