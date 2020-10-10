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Кристиан Нобоа: «Нужно, чтобы нас поддержали, кто бы ни был вызван в сборную»

20:24
Кристиан Нобоа. Фото Instagram
Кристиан Нобоа. Фото Instagram
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Полузащитник «Сочи» и сборной Эквадора Кристиан Нобоа обратился к болельщикам с просьбой о поддержке в преддверии первого домашнего матча отбора ЧМ-2022. 14 октября эквадорцы примут дома Уругвай. В стартовой игре команда уступила на выезде Аргентине (0:1).

— Это будет долгий и трудный матч, — цитирует ESPN Нобоа. — Нам нужно, чтобы вы нас поддержали, кто бы ни был вызван, кто бы ни выходил на поле. Потому что мы боремся за один флаг — флаг Эквадора.

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