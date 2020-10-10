Кристиан Нобоа: «Нужно, чтобы нас поддержали, кто бы ни был вызван в сборную»
Полузащитник «Сочи» и сборной Эквадора Кристиан Нобоа обратился к болельщикам с просьбой о поддержке в преддверии первого домашнего матча отбора ЧМ-2022. 14 октября эквадорцы примут дома Уругвай. В стартовой игре команда уступила на выезде Аргентине (0:1).
— Это будет долгий и трудный матч, — цитирует ESPN Нобоа. — Нам нужно, чтобы вы нас поддержали, кто бы ни был вызван, кто бы ни выходил на поле. Потому что мы боремся за один флаг — флаг Эквадора.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.