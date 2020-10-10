Кристиан Нобоа: «Нужно, чтобы нас поддержали, кто бы ни был вызван в сборную»

Полузащитник «Сочи» и сборной Эквадора Кристиан Нобоа обратился к болельщикам с просьбой о поддержке в преддверии первого домашнего матча отбора ЧМ-2022. 14 октября эквадорцы примут дома Уругвай. В стартовой игре команда уступила на выезде Аргентине (0:1).

— Это будет долгий и трудный матч, — цитирует ESPN Нобоа. — Нам нужно, чтобы вы нас поддержали, кто бы ни был вызван, кто бы ни выходил на поле. Потому что мы боремся за один флаг — флаг Эквадора.