Корона пропустит чемпионат мира-2022

Пресс-служба сборной Мексики в Twitter объявила, что Хесус Корона не сыграет на чемпионате мира-2022. Тренерский штаб не будет рассматривать его в качестве кандидата в состав.

Латераль «Севильи» продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в августе этого года, и не успеет вернуться в строй к мировому первенству.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 18 ноября по 20 декабря. В группе С сборная Мексики сыграет с Аргентиной, Саудовской Аравией и Польшей.