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Сегодня, 02:21

Корона пропустит чемпионат мира-2022

Евгений Козинов
Корреспондент
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Пресс-служба сборной Мексики в Twitter объявила, что Хесус Корона не сыграет на чемпионате мира-2022. Тренерский штаб не будет рассматривать его в качестве кандидата в состав.

Латераль «Севильи» продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в августе этого года, и не успеет вернуться в строй к мировому первенству.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 18 ноября по 20 декабря. В группе С сборная Мексики сыграет с Аргентиной, Саудовской Аравией и Польшей.

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ФК Севилья
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