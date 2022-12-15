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Коло Муани забил третий по скорости гол после выхода на замену в истории ЧМ

Анна Горшкова
Корреспондент
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Форвард Франции Рандаль Коло Муани забил третий по скорости гол после выхода на замену в истории ЧМ.

Футболист вышел на 79-й минуте матча 1/2 финала ЧМ-2022 с Марокко (2:0) и спустя 44 секунды первым же касанием поразил ворота соперника.

Как сообщает Opta, лишь дважды на мировом первенстве после выхода на замену забивали быстрее: уругваец Ричард Моралес в 2002 году (16 секунд) и датчанин Эббе Санд в 1998-м (26 секунд).

24-летний Коло Муани забил свой первый гол за сборную Франции.

Источник: Opta
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Марокко по футболу
Сборная Франции по футболу
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