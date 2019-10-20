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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Клинсманн подпишет контракт со сборной Эквадора до 2022 года

14:51
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Юрген Клинсманн станет новым главным тренером сборной Эквадора. 54-летний немец согласовал контракт с эквадорской федерацией футбола и заключит соглашение до 2022 года, утверждает L'Equipe.

В последних матчах сборной Эквадора руководил Хорхе Селико в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Ранее директор Федерации футбола Эквадора Карлос Галарса опроврегал возможность назначения немца.

Юрген Клинсманн с ноября 2016 года находится без команды. Ранее он тренировал «Баварию», сборные Германии и США.

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