Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2014
ЧМ по футболу 2018
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Классон с передачи Ибрагимовича открыл счет в матче Швеция — Грузия

25 марта 2021, 23:24
Теги:

Нападающий «Краснодара» Виктор Классон открыл счет в матче 1-го тура группового турнира отбора ЧМ-2022 против Грузии.

На 35-й минуте Классон воспользовался передачей Златана Ибрагимовича, которого вызвали в национальную команду после продолжительной паузы.

Кроме грузинов, соперниками Швеции по группе В являются испанцы, греки и косовары.

Швеция — Грузия

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...