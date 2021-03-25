Классон с передачи Ибрагимовича открыл счет в матче Швеция — Грузия
25 марта 2021, 23:24
Нападающий «Краснодара» Виктор Классон открыл счет в матче 1-го тура группового турнира отбора ЧМ-2022 против Грузии.
На 35-й минуте Классон воспользовался передачей Златана Ибрагимовича, которого вызвали в национальную команду после продолжительной паузы.
Кроме грузинов, соперниками Швеции по группе В являются испанцы, греки и косовары.
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