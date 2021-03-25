Нападающий «Краснодара» Виктор Классон открыл счет в матче 1-го тура группового турнира отбора ЧМ-2022 против Грузии.

На 35-й минуте Классон воспользовался передачей Златана Ибрагимовича, которого вызвали в национальную команду после продолжительной паузы.

Кроме грузинов, соперниками Швеции по группе В являются испанцы, греки и косовары.