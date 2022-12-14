Источник: Рабьо и Упамекано из-за гриппа могут пропустить полуфинал ЧМ против Марокко

Полузащитник Адриен Рабьо и защитник Дайот Упамекано находятся на изоляции от сборной Франции во время чемпионата мира в Катаре, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, главный тренер команды Дидье Дешам отправил футболистов на карантин из-за симптомов гриппа: кашель, боль в горле и чувство усталости. Отмечается, что причиной заболевания мог стать контраст между температурой окружающей среды и кондиционерами, которые настроены на 17 градусов по цельсию.

Сегодня, 14 декабря, сборная Франции сыграет с Марокко за выход в финал чемпионата мира в Катаре. Начало — в 22:00 по мск.

13 декабря сборная Аргентины обыграла Хорватию (3:0) и вышла в финал ЧМ-2022.