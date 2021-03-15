Источник: Ибрагимович включен в расширенный состав сборной Швеции на матчи отбора ЧМ-2022

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович включен в расширенный состав сборной Швеции на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022, утверждает La Gazzetta dello Sport. Если 39-летний форвард попадет в окончательный список, то сможет сыграть за национальную команду впервые с Евро-2016.

В ноябре в прессе появлялась информация, что главный тренер шведской сборной Ян Андерссон рассматривает возвращение Ибрагимовича, а в январе, по неофициальным данным, состоялась их личная беседа.

Швеция в отборе ЧМ-2022 сыграет с Грузией (25 марта), Косово (28 марта), а также проведет товарищескую игру с Эстонией (31 марта).

Ибрагимович выступал за Швецию с 2001 по 2016 год, провел 116 матчей и забил рекордные 62 мяча.

В нынешнем сезоне Ибрагимович провел 21 матч и забил 16 голов за «Милан» во всех турнирах.