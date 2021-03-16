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Сборной Мальты разрешили провести игру с Россией. Федерация получила добро от Минздрава

00:22
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Национальный инспектор Мальты по здравоохранению Шармен Гаучи в виде исключения дала добро на подготовку мальтийской команды к игре со сборной России и проведение отборочного матча чемпионата мира 2022 года. Об этом только что сообщил в телеинтервью вице-президент футбольной ассоциации Мальты Мэттью Пэрис.

Местные власти запретили любые спортивные соревнования на острове до 11 апреля из-за эпидемии COVID-19. Футбольная ассоциация Мальты попросила сделать исключение для игры с Россией, в том числе разрешить команде провести подготовительный сбор и тренировки, строго соблюдая все меры безопасности.

Матч с мальтийцами должен стать для сборной России первым в отборочном турнире ЧМ-2022. После него 27 марта нашу команду ждет домашняя встреча со Словенией, а 30 марта — выездная игра со Словакией.

(Александр Бобров)

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