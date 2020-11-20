Инфантино оценил готовность Катара к ЧМ-2022

Президент ФИФА Джанни Инфантино оценил подготовку Катара к чемпионату мира по футболу-2022 за два года до старта турнира.

«2020 год, безусловно, очень сложный для всего мира, и футбол не является исключением, — приводятся слова Инфантино в пресс-релизе Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022. — Несмотря на все трудности, в последние несколько месяцев мы видим стабильный прогресс в подготовке незабываемого чемпионата мира в Катаре. Это еще раз доказывает твердое и неизменное стремление страны провести исключительный турнир, наследие которого, несомненно, будет чувствоваться еще долгое время после 2022 года. Этот прогресс достигнут под руководством Эмира Катара, которого я хочу поблагодарить лично».

«Кроме очень важных реформ трудового законодательства, недавно объявленных правительством, мы видим прогресс и в строительстве стадионов, а также в применении строгих мер для обеспечения безопасности и здоровья рабочих. Во время моего короткого визита в Доху несколько недель назад я лично убедился, как хорошо продвигается подготовка, и с нетерпением жду чемпионата мира в Катаре в 2022 году. Уверен, что он уже оказывает трансформирующий эффект развития на страну и весь регион, что болельщики со всего мира получат здесь неповторимые эмоции, и, конечно, что это будет лучший чемпионат мира в истории», — добавил Инфантино.

В релизе также отмечается, что инфраструктура турнира готова уже на 90 процентов. Три стадиона ЧМ-2022 полностью функционируют — «Международный стадион «Халифа», «Аль-Джануб» и стадион «Эдьюкейшн Сити». Несмотря на пандемию, в 2020 году на них прошло более ста матчей. (Олег Кошелев)