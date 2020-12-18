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ФИФА приняла к сведению решение CAS по России

11:38
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В ответ на запрос «СЭ» о том, какие последствия будет иметь для сборной России по футболу решение Спортивного арбитражного суда, и сможет ли она выступать под флагом страны во время отборочного турнира чемпионата мира-2022, Международная федерация футбола ответила, что приняла решение к сведению.

«ФИФА приняла к сведению решение CAS и оценит его последствия», — говороится в ответе федерации.

Ранее CAS подтвердил несоответствие РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу и при этом установил срок наказания в 2 года. Оно вступает в силу с 17 декабря 2020 года и продлится до 16 декабря 2022 года.

(Александр Бобров)

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