ФИФА ответила на вопрос об участии сборной России в ЧМ-2022

Международная федерация ответила на запрос по поводу сегодняшнего решения ВАДА, которое отстранило российских спортсменов от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира на ближайшие четыре года. При этом, ВАДА отмечает, что «чистые» атлеты будут допущены к соревнованиям.

— Что означает решение ВАДА для росийского футбола, будет ли сборная отстранена от участия в отборочном турнире ЧМ-2022 и любых других соревнованиях национальных команд, включая юношеские? — такой запрос «СЭ» сделал в ФИФА.

— ФИФА приняла к сведению решение, принятое сегодня исполкомом ВАДА. ФИФА находится в контакте с ВАДА и Ассоциацией международных федераций олимпийских летних видов спорта (АСОИФ), чтобы уточнить действие решения в отношении футбола, — ответили из ФИФА.

ВАДА забанило российский спорт на четыре года. Live!