«Что с тобой не так, лысый?» Месси вступил в перепалку с тренером сборной Боливии

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после матча отбора ЧМ-2022 с Боливией (2:1) устроил потасовку с тренером соперника Лукасом Навой.

Как сообщает авторитетное издание Ole, капитан аргентинцев крикнул тренеру: «Что с тобой не так, лысый? Чего ты разорался? Отвали и не докапывайся до меня!».