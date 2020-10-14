«Что с тобой не так, лысый?» Месси вступил в перепалку с тренером сборной Боливии
16:03
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после матча отбора ЧМ-2022 с Боливией (2:1) устроил потасовку с тренером соперника Лукасом Навой.
Как сообщает авторитетное издание Ole, капитан аргентинцев крикнул тренеру: «Что с тобой не так, лысый? Чего ты разорался? Отвали и не докапывайся до меня!».
?Final picante! ? Tras el pitazo final, hubo un fuerte intercambio de palabras entre bolivianos y argentinos. #ClasificatoriasxMDeportes ? pic.twitter.com/lr1gI7SOvR— Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) October 13, 2020
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...