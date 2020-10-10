Бразилия разгромила Боливию. Неймар сделал две голевые передачи
Сборная Бразилии переиграла Боливию в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (5:0). Дубль оформил Роберту Фирмину, по голу забили Филиппе Коутинью и Маркиньюс, а также один мяч в свои ворота отправил боливиец Хосе Карраско.
Крупный счет позволил бразильцам выйти на первое место в группе после 1-го тура. Ранее также победы одержали Колумбия, Уругвай и Аргентина.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.