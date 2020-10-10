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Бразилия разгромила Боливию. Неймар сделал две голевые передачи

05:24
10 октября. Бразилия — Боливия — 5:0. Фото -
10 октября. Бразилия — Боливия — 5:0. Фото -
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Сборная Бразилии переиграла Боливию в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (5:0). Дубль оформил Роберту Фирмину, по голу забили Филиппе Коутинью и Маркиньюс, а также один мяч в свои ворота отправил боливиец Хосе Карраско.

Крупный счет позволил бразильцам выйти на первое место в группе после 1-го тура. Ранее также победы одержали Колумбия, Уругвай и Аргентина.

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