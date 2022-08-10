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10 августа, 23:52

«Реал» обыграл «Айнтрахт» и выиграл пятый в истории Суперкубок УЕФА

Руслан Минаев
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«Реал» обыграл «Айнтрахт» и выиграл пятый в истории Суперкубок УЕФА.
Фото Reuters

«Реал» обыграл «Айнтрахт» в матче за Суперкубок УЕФА — 2:0. Игра проходила на Олимпийском стадионе в Хельсинки (Финляндия).

Счет в матче на 37-й минуте открыл защитник мадридцев Давид Алаба. Австриец забил в пустые ворота после скидки от Каземиро.

Ближе к середине второго тайма «сливочные» удвоили преимущество благодаря точному удару Карима Бензема. Француз замкнул прострел в штрафную от Винисиуса.

В составе «Реала» в концовке матча дебютировали новички Орельен Тчуамени и Антонио Рюдигер.

«Реал» выиграл 5-й Суперкубок УЕФА и догнал по этому показателю «Милан» и «Барселону».

Суперкубок УЕФА.
10 авг, 22:00. Olympic Stadium (Хельсинки)
Реал
2:0
Айнтрахт Ф
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Реал
10
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