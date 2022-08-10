«Реал» обыграл «Айнтрахт» и выиграл пятый в истории Суперкубок УЕФА

«Реал» обыграл «Айнтрахт» в матче за Суперкубок УЕФА — 2:0. Игра проходила на Олимпийском стадионе в Хельсинки (Финляндия).

Счет в матче на 37-й минуте открыл защитник мадридцев Давид Алаба. Австриец забил в пустые ворота после скидки от Каземиро.

Ближе к середине второго тайма «сливочные» удвоили преимущество благодаря точному удару Карима Бензема. Француз замкнул прострел в штрафную от Винисиуса.

В составе «Реала» в концовке матча дебютировали новички Орельен Тчуамени и Антонио Рюдигер.

«Реал» выиграл 5-й Суперкубок УЕФА и догнал по этому показателю «Милан» и «Барселону».