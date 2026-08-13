Маркиньос — о победе в Суперкубке УЕФА: «Это лучший из возможных способов начать сезон»

Капитан «ПСЖ» Маркиньос прокомментировал победу над «Астон Виллой» (2:1) в матче за Суперкубок УЕФА.

«Это лучший из возможных способов начать сезон. Это показывает амбиции игроков, клуба, тренера, президента и руководства. Мы действительно заслужили этот трофей. Это был очень хороший матч, несмотря на то что мы провели совсем мало тренировок. Нам удалось преодолеть сложные моменты по ходу игры, и я очень рад снова поднять этот трофей над головой. Для меня и для всей команды это большое удовольствие.

Мы слышим наших болельщиков каждый раз! Уже во время разминки мы чувствуем, что они рядом. Они действительно сильно влияют на ход каждого матча. Они подталкивают нас вперед. Они снова будут очень важны для нас в этом сезоне. Надеюсь, они всегда будут с нами, потому что мы будем выкладываться на поле на сто процентов, чтобы добиться новых больших успехов в этом сезоне!» — приводит официальный сайт клуба слова Маркиньоса.

«ПСЖ» второй год подряд начал сезон с победы в матче за Суперкубок УЕФА.