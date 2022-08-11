Мостовой объяснил, за счет чего «Реал» одержал победу в матче за Суперкубок УЕФА против «Айнтрахта»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу «Реала» над «Айнтрахтом» в матче за Суперкубок УЕФА — 2:0.

«Никаких сомнений в победе «Реала» не было. «Реал» одержал победу, так как у него и «Айнтрахта» разный уровень команды, футболистов. Второй гол от Бензимы — ошибка вратаря. Я удивлен, что «Айнтрахт» недавно проиграл «Баварии» с таким крупным счетом, но в этом матче было видно, что класс футболистов «Реала» выше», — сказал Мостовой «СЭ».

«Реал» выиграл 5-й Суперкубок УЕФА и догнал по этому показателю «Милан» и «Барселону».