Кампос: «Культура труда, желания, уважения и стремления побеждать всей командой. Вот что такое «ПСЖ»

Спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос прокомментировал победу над «Астон Виллой» (2:1) в матче за Суперкубок УЕФА.

«Культура труда, желания, уважения и стремления побеждать всей командой. Вот что такое «ПСЖ». Спасибо всем, мы продолжаем двигаться вперед вместе», — написал Кампос в социальной сети X.

«ПСЖ» второй год подряд начал сезон с победы в матче за Суперкубок УЕФА.