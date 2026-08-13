Футбол
Суперкубок УЕФА
Новости
Все материалы Статьи Матчи
Уведомления
Главная
Футбол
Суперкубок УЕФА

13 августа, 03:54

Кампос: «Культура труда, желания, уважения и стремления побеждать всей командой. Вот что такое «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
Луис Кампос (слева) и Нассер Аль-Хелаифи.
Фото AFP

Спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос прокомментировал победу над «Астон Виллой» (2:1) в матче за Суперкубок УЕФА.

«Культура труда, желания, уважения и стремления побеждать всей командой. Вот что такое «ПСЖ». Спасибо всем, мы продолжаем двигаться вперед вместе», — написал Кампос в социальной сети X.

«ПСЖ» второй год подряд начал сезон с победы в матче за Суперкубок УЕФА.

&laquo;ПСЖ&raquo; победил &laquo;Астон Виллу&raquo; (2:1) и&nbsp;второй год подряд выиграл Суперкубок УЕФА.Новый трофей Сафонова. У «ПСЖ» яркий день рождения
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
Сборная России выиграла смешанную эстафету вольным стилем на ЧЕ
«Железнодорожники» опять пропустят, но забьют больше и впервые в сезоне победят. На что ставить в матче «Оренбург» - «Локомотив»
В Госдуме посоветовали дарить учителям небольшие букеты на 1 сентября
Что произошло за ночь 15 августа. Главное
Средства ПВО за ночь уничтожили 598 украинских дронов над регионами России
«Мой удар точно не был лаки-панчем!» Каким было единственное поражение в карьере Махачева
Популярное видео
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: «ПСЖ» — «Астон Вилла»: матч за Суперкубок УЕФА 2026
Гол-красавец Хвичи, кураж Сафонова, отвага «Виллы». Репортаж из Зальцбурга с матча за Суперкубок Европы
Забарный обрезал Сафонова на командном снимке «ПСЖ» с Суперкубка. Позднее украинец удалил фото без объяснений
«Астон Вилла» смотрелась не хуже «ПСЖ». Но глубина и качество состава парижан дали о себе знать
Сафонов — о победе в Суперкубке УЕФА: «Идеальное начало года!»
Губерниев раскритиковал Забарного, обрезавшего Сафонова на фото: «Средний игрок, еще и ИИ пользоваться не умеет»
Забарный обрезал Сафонова на общей фотографии «ПСЖ»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Аклиуш: «Это мой первый трофей, и надеюсь, что впереди их будет еще много»

Заир-Эмери: «Сезон начинается хорошо»
Новости
RSS RSS
Все новости