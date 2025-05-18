Игнашевич: «3-5-2 — схема крайне осторожная. Кто сегодня ее использует и показывает зрелищный футбол?»

Экс-капитан ЦСКА Сергей Игнашевич в интервью «СЭ» рассказал о схеме, благодаря которой армейцы в 2005-м вышли в финал Кубка УЕФА.

— С «Партизаном» в 1/8 было проще, чем с «Бенфикой»?

— Что вы! Гораздо тяжелее! Особенно в Белграде. Снегопад, обледеневший газон, на котором невозможно комбинировать. Очень нервный первый тайм, борьба за инициативу. «Партизан» — классическая балканская команда. Неприятная, агрессивная. Дома при своих болельщиках всегда играет в атаку, не дает свободно контролировать мяч, прессингует.

Еще до перерыва мы повели — Алдонин здорово приложился с линии штрафной. Но минут за семь до финального свистка пропустили. Одиа поскользнулся, упал, мяч попал ему в руку. Точка — и 1:1.

В ответном матче Карвалью забил сам и заработал пенальти, который реализовал Вагнер. Но все равно было тревожно. Помню, как Жирков после углового вынес мяч из пустых ворот...

— А дальше «Осер» и фантастические 4:0 в Москве.

— Если предыдущие домашние матчи мы проводили в Краснодаре, то теперь поле уже позволяло сыграть в Черкизове. Стадион был битком. Потрясающая поддержка болельщиков окрыляла, и мы еще в первом тайме смяли французов.

Хотя 3-5-2 — схема крайне осторожная. Кто сегодня ее использует и показывает зрелищный футбол? Разве что «Интер», и то с натяжкой. Это не 4-3-3 с размашистыми атаками — здесь игра вторым номером. Но с «Осером» у нас и впереди все получалось, и сзади порядок был. У соперника за 90 минут — ни одного момента!