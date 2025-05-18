Игнашевич: «Газзаев повел себя как настоящий полководец»

Экс-капитан ЦСКА Сергей Игнашевич в интервью «СЭ» рассказал, как отреагировали футболисты на цель, которую поставил перед командой Валерий Газзаев, — дойти до финала Кубка УЕФА-2005.

— О чем вы подумали, когда в январе 2005 года Валерий Газзаев объявил команде: «Наша цель — финал Кубка УЕФА»?

— В конце 2003-го, когда переходил из «Локомотива» в ЦСКА, на меня большое впечатление произвел разговор с Гинером и Газзаевым. Как раз на той встрече услышал от Валерия Георгиевича: «Я хочу выиграть еврокубок». Такие амбициозные планы, безусловно, подкупали. Правда, выглядело это тогда чем-то из области фантастики.

Ну а в 2005-м на первом собрании после отпуска, рассказывая о подготовке к матчам с «Бенфикой», Газзаев уже озвучил конкретную задачу. Порадовал сам факт, что тренер не витает в облаках, не делает громких заявлений — мол, мы должны завоевать Кубок УЕФА. Все-таки российские клубы в Европе еще ничего не выигрывали, а претендентов на трофей хватало — «Валенсия», «Ньюкасл», «Аякс», «Севилья», та же «Бенфика»... Задача выйти в финал казалась более приземленной и вполне реалистичной.

— Сейчас вспоминаю тот ЦСКА — и поражаюсь: какая молодая команда! Единственный ветеран — 29-летний Рахимич. А Акинфееву, братьям Березуцким, Жиркову не было и 23.

— Дело не только в возрасте, но и в отсутствии еврокубкового опыта. Точнее, международного — за сборную России ребята тоже успели провести совсем немного матчей. В подобной ситуации на первый план выходит фигура главного тренера. И Газзаев повел себя как настоящий полководец.

— Что имеете в виду?

— Он не ставил перед нами на поле сверхсложных задач. Его требования были понятны и максимально эффективны. Четкая организация игры, неукоснительная дисциплина, никаких шараханий. Мы не подстраивались под соперника при выборе тактики, постоянно использовали схему 3-5-2. Все это и принесло результат.