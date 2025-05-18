Игнашевич: «После 0:0 с «Пармой» Газзаев устроил разбор полетов»

Экс-капитан ЦСКА Сергей Игнашевич в интервью «СЭ» приоткрыл подробности полуфинала Кубка УЕФА-2005 с «Пармой» (0:0, 3:0).

— В полуфинале вас ждала «Парма».

— Если в прошлом сезоне она заняла пятое место в серии А, то теперь отчаянно сражалась за выживание. Из-за этого в первом матче вышел полурезервный состав. Который ничего у наших ворот не создал. Правда, и мы в атаке, мягко говоря, не преуспели.

0:0 на выезде — вроде неплохой результат. Но в Москве Газзаев устроил разбор полетов. На собрании сурово нас отчитал, у каждого допытывался — почему не обыграли «Парму»?

— В том числе и у вас?

— Разумеется. Я ответил: «Все-таки мы впервые пробились в полуфинал еврокубков. Отсюда волнение, скованность...» А кто-то говорил о том, что надо реально оценивать свои силы. Что мы не можем легко обыгрывать в гостях команду серии А — даже если та не в оптимальном составе, без Джилардино и прочих звезд. Но Валерий Георгиевич полагал, что ту «Парму» мы должны были побеждать и в Италии.

— Зато через неделю на табло горело 3:0 в пользу ЦСКА.

— Видите, как получилось... Мне-то казалось, что на собрании тренер чуть перегибает палку. А с другой стороны, он реально встряхнул нас, мотивировал, и дома мы сыграли намного лучше, чем на выезде. «Парме» уже и Джилардино не помог.

Вернувшись домой, я включил телевизор и застал концовку второго полуфинала. Болел, конечно, за АЗ. Прекрасно понимая, что играть в финале с хозяином стадиона сложнее вдвойне. Голландцы вели 3:1, но в овертайме в добавленное время пропустили решающий мяч.