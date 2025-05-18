Игнашевич: «Финал Кубка УЕФА ни разу не пересматривал»

Экс-капитан ЦСКА Сергей Игнашевич в интервью «СЭ» объяснил, почему ни разу не пересматривал финал Кубка УЕФА-2005.

— 18 мая для вас — особенный день?

— Нет. Вообще не вспоминаю эту дату, никак не отмечаю. Тем приятнее, что 20-летие победы в Кубке УЕФА клуб решил отпраздновать гала-матчем на «ВЭБ Арене». Мне еще в феврале позвонили, пригласили — сразу согласился.

— Финал-то пересматривали?

— Ни разу.

— Неужели не хотелось посмаковать?

— Абсолютно. Во-первых, матч получился невероятно эмоциональным. Отнял столько нервов и внутренних сил... Плюс бессонные ночи... Видеть еще раз собственное лицо, пропуская через себя всё-всё-всё, мне просто физически было бы тяжело.

— Что во-вторых?

— Я и раньше критически относился к своей игре, а сегодня уже как тренер на многие вещи смотрю. Футбол ведь не стоит на месте, заметно возросла интенсивность. Порой попадаются на глаза фрагменты старых матчей. Когда вижу, какие ляпы допускал, за голову хватаюсь.

— На «Жозе Алваладе» вы отыграли безупречно.

— Ну да, финал был неплохой.