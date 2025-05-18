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18 мая 2025, 11:30

Финал Кубка УЕФА 2005 ЦСКА — «Спортинг»: полная запись матча, лучшие моменты игры

18 мая 2005 года состоялся финал Кубка УЕФА между ЦСКА и «Спортингом»
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
18 мая 2005 года. Лиссабон. «Спортинг» — ЦСКА — 1:3. Даниэл КАРВАЛЬЮ, ВАГНЕР ЛАВ и Игорь АКИНФЕЕВ — обладатели Кубка УЕФА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

18 мая 2005 года состоялся финал Кубка УЕФА между ЦСКА и «Спортингом». Игра проходила на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия). Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу армейцев. Счет в матче открыли хозяева поля на 29 минуте игры. Во втором тайме московская команда смогла исправить ситуацию и забила три гола. Авторами реализованных моментов стали Алексей Березуцкий, Юрий Жирков и Вагнер Лав.

«СЭ» публикует видео с полной записью матча, а также с лучшими моментами.

Финал Кубка УЕФА 2005 ЦСКА — «Спортинг»: лучшие моменты

Финал Кубка УЕФА 2005 ЦСКА — «Спортинг»: полная запись матча

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ФК Спортинг (Лиссабон)
ФК ЦСКА (Москва)
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