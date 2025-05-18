Вагнер Лав: «Ролан Гусев — русский бразилец! Знал все самые классные тусовки в Москве»

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав вспомнил самых веселых и самых серьезных партнеров по армейскому клубу.

Вагнер выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год.

«Кто был самым веселым русским в ЦСКА? Василий Березуцкий! Гусев тоже очень веселый: знал все самые классные тусовки в Москве. Русский бразилец! Кто в ЦСКА был самым серьезным? Игнашевич, Акинфеев... И Рахимич, пожалуй», — приводит слова Вагнера Sport24.

18 мая в 16.30 (мск) легенды ЦСКА-2005 проведут матч против сборной европейских клубов в гала-матче, посвященном 20-летию победы армейцев в Кубке УЕФА.