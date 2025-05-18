Игнашевич: «После победы в Кубке УЕФА фанаты «Спартака» встретили баннером: «Что за горшок вы привезли?»

Экс-капитан ЦСКА Сергей Игнашевич в интервью «СЭ» рассказал о матче со «Спартаком», состоявшемся спустя четыре дня после победы армейцев в Кубке УЕФА-2005.

— В Москву вы вернулись утром 19 мая. А уже 22-го — дерби со «Спартаком».

— Вот о «Спартаке» в те дни точно никто не думал. Было много встреч, поздравлений. Прием у президента страны, у министра обороны, у мэра. Еще всей командой посидели в ресторане, отметили...

На базе в Ватутинках собрались накануне матча. Перегар был везде — на поле, в холле, в столовой. Но к этому тренеры отнеслись с пониманием. Я-то со «Спартаком» не играл. Дала о себе знать травма, полученная еще перед финалом. Около месяца восстанавливался.

— За игрой наблюдали из ВИП-ложи?

— Нет, со скамейки запасных. Повторился лиссабонский сценарий. 0:1 к перерыву, а потом у ребят открылось второе дыхание — и забили три мяча в ворота Ковалевски. Но мне больше запомнилась не победа, а антураж. Переполненные «Лужники», спартаковский баннер: «Что за горшок вы привезли?»

— Это про Кубок УЕФА?

— Ну да. В те годы мы регулярно обыгрывали «Спартак», по несколько раз за сезон — и в чемпионате, и в Кубке. Это уже стало обыденностью. Обычно к 80-й минуте, когда вели с разницей в два-три мяча, болельщики ЦСКА запускали кричалку: «Вам пора уходить!» И спартаковские фанаты начинали стремительно покидать трибуны...