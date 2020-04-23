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Юмтити — приоритетная цель «Наполи» в качестве замены Кулибали

23 апреля 2020, 23:16
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Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити может перейти в «Наполи», сообщает испанская газета Sport.

По сведениям источника, 26-летний француз является приоритетной целью в качестве замены Калиду Кулибали, который, скорее всего, покинет клуб в ближайшее трансферное окно.

Сообщалось, что «Барселона» готова продать Юмтити за 50 млн евро, однако игрок не хочет покидать каталонский клуб.

В текущем сезоне Юмтити провел 16 матчей во всех турнирах, в которых заработал четыре желтые карточки.

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