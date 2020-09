«Унион» арендовал Кариуса

Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус нынешний сезон проведет в «Унионе», сообщает официальный сайт берлинского клуба. Клубы договорились об аренде 27-летнего немца.

Минувшие два сезона Кариус на правах аренды провел в «Бешикташе». В мае этого года вратарь расторг контракт с турецким клубом.

В сезоне-2019/20 Кариус сыграл в 32 матчах за «Бешикташ», пропустив 46 мячей.

? @LorisKarius signs in K?penick on loan from @LFC.#fcunion https://t.co/qTDd4LvXS1