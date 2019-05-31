СМИ: "Реал" не может договорится с "Челси" по трансферу Азара

"Реал" не может договориться с "Челси" по трансферу Эдена Азара, информирует AS. Сообщается, что стороны по-прежнему обсуждают сумму перехода: "Челси" не планирует уступать в цене "Реалу".

Ранее сообщалось, что аристократы согласились продать нападающего за 115 миллионов фунтов стерлингов. Игрок подпишет четырехлетний контракт с "Реалом" с зарплатой в 400 тысяч фунтов в неделю.

Вчера Эден Азар оформил дубль и помог "Челси" обыграть "Арсенал" в финале Лиги Европы​ (4:1). После матча бельгиец заявил, что, скорее всего, это был его последний матч в составе синих.

В сезоне-2018/19 Азар провел 52 матча за "Челси", забил 21 гол и отдал 17 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает бельгийца в 150 миллионов евро. Его контракт с лондонской командой истекает 30 июня 2020 года.

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