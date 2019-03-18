СМИ: "ПСЖ" сделает предложение по Гризманну в случае ухода Неймара или Мбаппе

"ПСЖ" проявляет интерес к форварду "Атлетико" Антуану Гризманну, сообщают испанские СМИ.

По данным AS, в случае ухода из команды Неймара или Кильяна Мбаппе Гризманн станет главной трансферной целью французского клуба. При этом "Атлетико" не хочет продавать его и готов отпустить игрока только за 200 миллионов евро, прописанные у него в контракте. Также футболистом интересовался "Марсель", но этот клуб не сможет выплатить такую сумму. Сам футболист не возражает против перехода в "ПСЖ", если такой вариант окажется возможнмм.

27-летний Антуан Гризманн в текущем сезоне провел 39 матчей за "Атлетико" и забил 18 мячей при восьми голевых передачах.

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