Шутка "Рубина" о трансфере Азмуна в "Зенит". Фото

Пресс-служба "Рубина" пошутила о бонусах трансфера нападающего Сердара Азмуна в "Зенит". Ранее сообщалось, что форвард подписал контракт на 3,5 года.

Твиттер казанского клуба ответил на сообщение пресс-службы сине-бело-голубых о переходе игрока, опубликовав шуточную картинку. На ней изображена посылка с надписью "Иранские подписчики в Инстаграме". Твит сопровождается подписью "Бонус!".

24-летний футболист будет выступать под 7-м номером за "Зенит".

За пять с половиной сезонов в России нападающий принял участие в 154 матчах, в которых забил 42 гола. Кроме того, на счету Азмуна – 46 игр и 28 забитых мячей в составе национальной сборной Ирана.

Азмун в "Зените". Условия сделки