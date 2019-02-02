Шутка "Рубина" о трансфере Азмуна в "Зенит". Фото

Пресс-служба "Рубина" пошутила о бонусах трансфера нападающего Сердара Азмуна в "Зенит". Ранее сообщалось, что форвард подписал контракт на 3,5 года.
Твиттер казанского клуба ответил на сообщение пресс-службы сине-бело-голубых о переходе игрока, опубликовав шуточную картинку. На ней изображена посылка с надписью "Иранские подписчики в Инстаграме". Твит сопровождается подписью "Бонус!".
24-летний футболист будет выступать под 7-м номером за "Зенит".
За пять с половиной сезонов в России нападающий принял участие в 154 матчах, в которых забил 42 гола. Кроме того, на счету Азмуна – 46 игр и 28 забитых мячей в составе национальной сборной Ирана.
Бонус!🎁 pic.twitter.com/rS6ynFI0K2– "Рубин" Казань (@fcrk) 1 февраля 2019 г.
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