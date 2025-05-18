Шерки объявил об уходе из «Лиона»

Полузащитник «Лиона» Райан Шерки сообщил, что покинет клуб в летнее трансферное окно.

17 мая «Лион» дома победил «Анже» (2:0) в матче 34-го тура французской лиги 1. 21-летний француз отметился голевой передачей.

«Я думаю, что это был мой последний матч за «Лион». Я осторожен, потому что знаю, через что прошел прошлым летом. Посмотрим, куда меня унесет ветер, но я горжусь тем, что сделал для «Лиона», — приводит слова Шерки L'Equipe.

Шерки является воспитанником «Лиона». В сезоне-2024/25 он провел 44 матча, забил 12 мячей и сделал 20 результативных передач.