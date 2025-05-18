Защитник «Байера» Фримпонг продолжит карьеру в «Ливерпуле»

Защитник «Байера» Джереми Фримпонг в ближайшее время станет игроком «Ливерпуля», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, мерсисайдцы выплатят отступные в размере 35 миллионов евро. 24-летний нидерландец подпишет пятилетний контракт с новым клубом.

Защитник выступает за «Байер» с января 2021 года. В текущем сезоне он провел 48 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и сделал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 50 миллионов евро.