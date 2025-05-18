«Айнтрахт» хочет подписать Джоба Беллингема

«Айнтрахт» заинтересован в переходе полузащитника «Сандерленда» Джоба Беллингема, сообщает Sky Sports.

По информации источника, немецкий клуб хочет подписать 19-летнего брата хавбека «Реала» Джуда Беллингема перед выступлением в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

В текущем сезоне Беллингем-младший провел 42 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 22 миллиона евро.