«Рома» готова заплатить за аренду Лукаку 5 миллионов евро

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 30-летнего бельгийца претендует «Рома». Римский клуб готов арендовать форварда, заплатив 5 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Лукаку выступал на правах аренды за «Интер». Он провел за команду 37 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 7 результативных передач.

После окончания «Интер» мог выкупить форварда, но вышел из переговоров, когда выяснилось, что Лукаку параллельно общается с «Ювентусом», который в итоге также не стал подписывать игрока.