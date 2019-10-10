«Реал» намерен подписать Эриксена в январе

«Реал» хочет приобрести полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена, сообщают испанские СМИ.

По данным Marca, мадридский клуб планирует вступить в переговоры с «Тоттенхэмом» о переходе датчанина в зимнее трансферное окно. Он уже был в числе трансферных приоритетов «Реала», и руководство клуба считает, что нельзя упустить шанс приобрести футболиста на этот раз.

Сам Эриксен хотел бы покинуть «Тоттенхэм». Он готов продолжить карьеру в «Реале». Для «королевского клуба» ранее приоритетом был переход Поля Погба, но футболист в итоге остался в «Манчестер Юнайтед».

Контракт Эриксена с «Тоттенхэмом» истекает в конце сезона, и клуб готов продать его, чтобы не отпускать летом бесплатно.

27-летний футболист в текущем сезоне провел 11 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах и забил один мяч при одной голевой передачах.

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