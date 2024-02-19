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Сегодня, 18:55

Дончич: «С Мбаппе или без него «Реал» способен выиграть много Лиг чемпионов»

Дончич прокомментировал возможный переход Мбаппе в «Реал»
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Разыгрывающий «Далласа» и бывший игрок баскетбольного «Реала» Лука Дончич прокомментировал возможный переход форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в футбольную команду королевского клуба.

«С Мбаппе или без него мы способны выиграть много Лиг чемпионов», — приводит слова Дончича Basket News.

19 февраля Marca сообщила о том, что Мбаппе подписал контракт с «Реалом» до лета 2029 года.

В нынешнем сезоне 25-летний француз принял участие в 31 встрече, в которых забил 31 мяч и отдал 7 голевых передач.

Килиан Мбаппе
ФК Реал
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