Дончич: «С Мбаппе или без него «Реал» способен выиграть много Лиг чемпионов»

Разыгрывающий «Далласа» и бывший игрок баскетбольного «Реала» Лука Дончич прокомментировал возможный переход форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в футбольную команду королевского клуба.

«С Мбаппе или без него мы способны выиграть много Лиг чемпионов», — приводит слова Дончича Basket News.

19 февраля Marca сообщила о том, что Мбаппе подписал контракт с «Реалом» до лета 2029 года.

В нынешнем сезоне 25-летний француз принял участие в 31 встрече, в которых забил 31 мяч и отдал 7 голевых передач.